Myanmar | due morti e decine di feriti nel giorno più buio dall’inizio delle proteste

(Di lunedì 22 febbraio 2021): duedinelpiùIncontinuano lecontro il colpo di stato che ha portato all’arresto di Aung San Suu Kyi e alla destituzione del governo democraticamente eletto a novembre. Uno sciopero generale che per tre settimane è andato avanti quasi pacificamente ma che nel fine settimana ha visto una escalation di violenza: due persone sono morte per mano della polizia esono rimaste ferite. Gli scontri più violenti tra polizia e manifestanti sono avvenuti sabato a Mandalay, la seconda città più grande del Paese, dove le forze dell’ordine – come si vede dalle immagini circolate sui social e secondo ...

... e a Mandalaypersone sono morte e almeno 20 sono state ferite, dopo che la polizia ha aperto ... L'Unione europea ha in programma un incontro oggi sul. Ieri sera, è scesa in campo tutta la ...GLI AGGIORNAMENTI L'avvertimento della giunta militare approfondimento: è morta Mya, la ... Sabato scorso sono mortimanifestanti a Mandalay. Un altro è morto a Rangun. Nel fine settimane ...Myanmar: due morti e decine di ferite nel giorno più buio dall’inizio delle proteste. In Myanmar continuano le proteste contro il colpo di stato che ha portato all’arresto di ...La giunta militare del Myanmar ha inasprito i toni dopo un weekend di sanguinose violenze, avvertendo i manifestanti che scendendo in piazza rischiano la vita. A tre settimane dal golpe del primo gior ...