Massimo Giletti, Nunzia De Girolamo dice di lui "Dietro quella facciata c'è …" (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nunzia De Girolamo e Massimo Giletti si conoscono molto bene e sono amici da tanto tempo e, per questo hanno fatto quel servizio fotografico che è stato molto criticato. Nelle foto si vedeva Giletti molto vicino alla De Girolamo e, qualcuno si è chiesto se scherzassero o facessero sul serio e, soprattutto se il marito di Nunzia De Girolamo non sia geloso del loro rapporto. I due hanno chiarito la vicenda spiegando che il loro è un rapporto di amicizia molto profondo e, per questo si sono permessi certe immagini anche se Giletti ha tenuto a precisare che non dovevano essere pubblicate.

