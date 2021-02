Marzetti | scuole non vanno usate come seggi elettorali

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma – “Chiudere lein vista delle elezioni amministrative, in particolare quelle capitoline, indipendentemente se saranno a giugno o addirittura a ottobre quando si auspica che le lezioni tornino a essere in presenza, metterebbe a rischio la continuita’ didattica.” “Rendere i plessi scolasticiinevitabilmente potrebbe rallentare anche la didattica a distanza. Questo non possiamo permettercelo soprattutto dopo un anno cosi’ travagliato”. Cosi’ Jacopo, Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, raggiunto dall’agenzia Dire. “Interrompere le attivita’ didattiche- prosegue il Garante- comporterebbe, infatti, la chiusura di almeno tre giorni tra proceduree sanificazione.” “In vista delle operazioni di voto, in questo caso il riferimento ...

Così lehanno un medico e un infermiere da chiamare in caso di focolaio, per isolare il cluster e disporre tampone immediato per studenti e personale scolastico. Jacopo, Garante per ......più massiccia dellenon piace a molti che vogliono scongiurare il ritorno prevalente della Dad. Fra questi c'è il Garante per il Lazio dell'Infanzia e dell'Adolescenza, J acopo, che ...Scuola, rischio chiusura per varianti Covid: atteso piano del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. Vaccini ai docenti e tamponi nei focolai?Le Varianti covid-19 mettono la scuola sotto la lente d'ingrandimento. Ecco perchè si attendono novità per il piano del Ministro Bianchi.