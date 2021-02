Lolita Lobosco è la nuova star di Rai 1 e Bari la nuova Vigata

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Lunetta Savino e Luisa Ranieriè un personaggio forte, pieno, e Luisa Ranieri nell’interpretarla è sbocciata un’altra volta, giocando con l’ironia e con la sua bellezza, mai sottolineata come in questa fiction. Certo, latelevisiva non è esattamente quella creata dall’autrice Gabriella Genisi, non soltanto perchè la sua ossessione per le arance e per la cucina è stata taciuta, quanto perchè per creare un nuovo volto di punta Rai Fiction è stato necessario limitare un po’ la sua audacia. Ma quel che c’è basta a renderla speciale, tanto che il pubblico le ha riservato uno share del 31.8% degno del Commissario Montalbano: e, del resto, che tra i due ci fossero affinità, ve l’avevamo già fatto notare. Lolì è speciale, sì. Unica, no: è stata presentata come un personaggio nuovo, necessario per bilanciare la presenza ...