LIVE Zenit-Olimpia Milano 33-22, Eurolega basket in DIRETTA: allungo russo a metà 2°quarto (Di lunedì 22 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35-24 Rovesciata di Pangos. 33-24 Penetrazione vincente di Shields. 33-22 Rivers trova la tripla del +11. allungo dei russi quando mancano cinque minuti all’intervallo. 30-22 Poythress con il jumper dalla media. 28-22 Arresto e tiro con “tabellata” di Delaney. 28-20 Canestro in penetrazione di Baron. 26-20 Gancione di Zubkov. 24-20 TRIPLA DI RODRIGUEZ! 24-17 Fantastica giocata al volo di Poythress. 22-17 Splendido canestro di Thomas. 22-15 Tripla di Thomas. FINISCE IL PRIMO QUARTO! Zenit avanti di quattro punti alla prima sirena. Il vero problema per l’Olimpia sono i due falli di Tarczewski ed Hines. 19-15 Due liberi di Thomas. Ultimi 20 secondi. 17-15 Ottimo schema su rimessa Rodriguez-Hines e il lungo milanese ne appoggia due al vetro. 17-13 Appoggio al vetro ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA35-24 Rovesciata di Pangos. 33-24 Penetrazione vincente di Shields. 33-22 Rivers trova la tripla del +11.dei russi quando mancano cinque minuti all’intervallo. 30-22 Poythress con il jumper dalla media. 28-22 Arresto e tiro con “tabellata” di Delaney. 28-20 Canestro in penetrazione di Baron. 26-20 Gancione di Zubkov. 24-20 TRIPLA DI RODRIGUEZ! 24-17 Fantastica giocata al volo di Poythress. 22-17 Splendido canestro di Thomas. 22-15 Tripla di Thomas. FINISCE IL PRIMO QUARTO!avanti di quattro punti alla prima sirena. Il vero problema per l’sono i due falli di Tarczewski ed Hines. 19-15 Due liberi di Thomas. Ultimi 20 secondi. 17-15 Ottimo schema su rimessa Rodriguez-Hines e il lungo milanese ne appoggia due al vetro. 17-13 Appoggio al vetro ...

