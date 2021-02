Le Twins sono fidanzate? La verità sulla loro vita privata, cosa sappiamo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Le Twins, conosciute come Nicole e Ylenia Burato, sono due gemelle diventate famosissime su TikTok. cosa sappiamo di loro? Ylenia e Nicole Burato sono conosciute sul mondo dei social come LeTwins e contano un seguito di oltre 4,4 milioni di follower. Le due sorelle sono le gemelle più famose di TikTok Italia, ma cosa sappiamo di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 22 febbraio 2021) Le, conosciute come Nicole e Ylenia Burato,due gemelle diventate famosissime su TikTok.di? Ylenia e Nicole Buratoconosciute sul mondo dei social come Lee contano un seguito di oltre 4,4 milioni di follower. Le due sorellele gemelle più famose di TikTok Italia, madi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Lory_Twins : @LorenzoDeG99 @robertonapoli @Hinata29276833 @lauraboldrini @GiorgiaMeloni no no io non faccio proprio nessun benal… - wolvykit : 'Hairball twins' se loro sono gemelli allora Logan è nato storto - robertonapoli : @Lory_Twins @Hinata29276833 @lauraboldrini @GiorgiaMeloni Intolleranza anche nella tua risposta. Finché c’è democra… - Lory_Twins : RT @kittesencul: @NicolaMelloni Detto che gli insulti sono e restano inaccettabili, poi quegli altri magari un giorno mi spiegheranno perch… - G0LDENVTE4RS : @eccarebb MA AIUTO SEI MINI AHHAH SEI CARINISSIMA comunque è vero le nostre icon sono twins ahahha -