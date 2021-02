La Nasa non ha usato uno scatto fatto in Bulgaria per mostrare la superficie di Marte (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il 19 febbraio 2021 su Facebook sono state pubblicate due immagini. La prima mostra dei ruderi su una distesa di terra di colore rosso ed è accompagnata da questo testo: «Original Nasa photo of Mars» (in italiano, «foto originale della Nasa di Marte»). Le seconda immagine mostra lo stesso scenario, ma con dei colori differenti e compare una scritta che sostiene si tratterebbe di un luogo in Bulgaria. Il senso del post è che la Nasa – l’agenzia governativa civile che si occupa del programma spaziale degli Stati Uniti d’America – avrebbe pubblicato una falsa foto di Marte, riadattando uno scatto che in realtà mostra un’area della Bulgaria. Si tratta di una notizia falsa. La foto oggetto della nostra verifica non è stata mai pubblicata dalla ... Leggi su facta.news (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il 19 febbraio 2021 su Facebook sono state pubblicate due immagini. La prima mostra dei ruderi su una distesa di terra di colore rosso ed è accompagnata da questo testo: «Originalphoto of Mars» (in italiano, «foto originale delladi»). Le seconda immagine mostra lo stesso scenario, ma con dei colori differenti e compare una scritta che sostiene si tratterebbe di un luogo in. Il senso del post è che la– l’agenzia governativa civile che si occupa del programma spaziale degli Stati Uniti d’America – avrebbe pubblicato una falsa foto di, riadattando unoche in realtà mostra un’area della. Si tratta di una notizia falsa. La foto oggetto della nostra verifica non è stata mai pubblicata dalla ...

