Juventus | vietati ulteriori scivoloni | Pirlo non può più sbagliare

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Questa sera latornerà in campo dopo la brutta sconfitta di Oporto e proverà a riaprire, per quanto possibile, il discorso scudetto. Davanti l’Inter corre veloce, con un Antonio Conte determinato a battere il club campione d’Italia di Andrea Agnelli e da qui alla fine del torneo terrà sempre e costantemente i suoi giocatori sulla corda per evitare cali di tensione. Antonio Conte, tecnico dell’InterIl derby di ieri contro il Milan ha permesso ai nerazzurri di allungare in vetta alla classifica, portandosi a +4 proprio sui rossoneri ed a +11 sulla Vecchia Signora, scivolata al sesto posto per via dei successi di Lazio ed Atalanta. Bisogna comunque tenere presente che i bianconeri in questo momento hanno due partite da recuperare, tradotte nel posticipo di questa sera, per l’appunto, ed il recupero del match di andata contro il Napoli, ancora da ...