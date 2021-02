Isola dei Famosi 2021, nel cast anche Andrea Cerioli (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli farà parte del cast dell’Isola dei Famosi 2021: a dare la notizia è stato il portale TV Blog, che negli scorsi giorni ha rivelato anche altri nomi di futuri naufraghi. Come i colleghi, anche Cerioli tra qualche giorni partirà alla volta dell’Honduras, che anche quest’anno sarà il “set” del reality show più avventuriero della televisione italiana. Ad aspettarlo a casa, ci sarà la sua Arianna Cirrincione, fidanzata conosciuta a Uomini e Donne, con la quale convive ormai da due anni e ha più volte dichiarato di volere un figlio. Già attesissimo dai suoi fan (o meglio, dalle sue numerosissime fan), che non stanno nella pelle da quando hanno appreso la notizia, ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’ex tronista di Uomini e Donnefarà parte deldell’dei: a dare la notizia è stato il portale TV Blog, che negli scorsi giorni ha rivelatoaltri nomi di futuri naufraghi. Come i colleghi,tra qualche giorni partirà alla volta dell’Honduras, chequest’anno sarà il “set” del reality show più avventuriero della televisione italiana. Ad aspettarlo a casa, ci sarà la sua Arianna Cirrincione, fidanzata conosciuta a Uomini e Donne, con la quale convive ormai da due anni e ha più volte dichiarato di volere un figlio. Già attesissimo dai suoi fan (o meglio, dalle sue numerosissime fan), che non stanno nella pelle da quando hanno appreso la notizia, ...

