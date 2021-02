Invincible, Amazon svela il trailer ufficiale della nuova serie animata (Di lunedì 22 febbraio 2021) Durante lo “Skybound Xpo: Creatorfest”, Amazon Prime Video ha svelato il trailer ufficiale della serie di Robert Kirkman Invincible. I primi tre episodi della prima stagione debutteranno venerdì 26 marzo, a seguire sarà disponibile un nuovo episodio a settimana, sino a un finale di stagione adrenalinico il 30 aprile. Invincible è una serie animata per adulti td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 22 febbraio 2021) Durante lo “Skybound Xpo: Creatorfest”,Prime Video hato ildi Robert Kirkman. I primi tre episodiprima stagione debutteranno venerdì 26 marzo, a seguire sarà disponibile un nuovo episodio a settimana, sino a un finale di stagione adrenalinico il 30 aprile.è unaper adulti td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

