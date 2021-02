IKONÉ | UN DIAMANTE DA SOGNO

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Una delle più maggiori sorprese a livello europeo degli ultimi due anni è sicuramente la crescita del Lille, che dopo il 4° posto della scorsa stagione (ma issatosi per gran parte della campionato in seconda posizione), quest’anno sta guidando la classifica della Ligue 1. La stagione della squadra dell’Alta Francia diviene ancor più sorprendente se si pensa che appena 3 anni fa, con Marcelo Bielsa aveva rischiato addirittura la retrocessione prima dell’arrivo di Christophe Galtier. Crescita dovuta anche al mercato estivo, dove la dirigenza ha deciso di puntare con forza sulla linea verde. Non a caso ad oggi, sono la squadra più giovane dei maggiori campionati europei. Tra i tanti giovani arrivi, oggi parliamo di Jonathan, acquistato nel 2018 dal PSG per una cifra di soli cinque milioni di euro. Il nativo di Bondy è stato uno dei sacrificati del club parigino in ...