I numeri in chiaro, Pregliasco: «Dobbiamo spingere le persone a vaccinarsi: è l'unico modo per uscire anche dalla crisi economica» – Il video (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore il tasso di positività in Italia è salito al 5,6%, contro il 5,4% del giorno precedente. Oggi, i nuovi casi registrati sono stati 9.630, in calo rispetto ai 13.452 del giorno prima, ma in linea con l'andamento consueto dei lunedì. «Come ogni lunedì – commenta a Open il virologo Fabrizio Pregliasco – vediamo l'effetto weekend, meno tamponi e meno casi». Le zone rosse Nonostante l'aumento del tasso di positività, «quello che abbiamo davanti è un andamento costante, con qualche ondulazione giornaliera, e con il numero delle vittime che è sceso sotto la soglia psicologica delle 300», osserva il direttore sanitario dell'istituto Galeazzi di Milano. «Quello che preoccupa – aggiunge – è valutare che impatto avranno le varianti. Possiamo però dire che le previsioni dei prossimi giorni sono in netto peggioramento. Ma la speranza è che ...

