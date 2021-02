Giulia Salemi rompe il silenzio dopo l’uscita dal GF Vip: “Ho vinto con me stessa…” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Le prime parole di Giulia Salemi dopo l’uscita dal GF Vip 5 Venerdì scorso la casa del Grande Fratello Vip 5 ha perso un altro inquilino. Stiamo parlando di Giulia Salemi che ha perso al televoto contro Stefania Orlando. L’influencer italo-persiana prima di dire addio alla casa di Cinecittà ha salutato il suo fidanzato, Pierpaolo Pretelli ed è tornata nella vita di tutti i giorni dopo oltre quattro mesi. E proprio nella serata di sabato, l’ex gieffina ha rotto il silenzio dopo la sua uscita dal reality show di Canale 5, condividendo un post sul suo account Instagram. In questo, la ragazza ha espresso i suoi pensieri dopo l’avventura positiva me a tratti anche faticosa nel programma capitanato da Alfonso Signorini. La ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 22 febbraio 2021) Le prime parole didal GF Vip 5 Venerdì scorso la casa del Grande Fratello Vip 5 ha perso un altro inquilino. Stiamo parlando diche ha perso al televoto contro Stefania Orlando. L’influencer italo-persiana prima di dire addio alla casa di Cinecittà ha salutato il suo fidanzato, Pierpaolo Pretelli ed è tornata nella vita di tutti i giornioltre quattro mesi. E proprio nella serata di sabato, l’ex gieffina ha rotto illa sua uscita dal reality show di Canale 5, condividendo un post sul suo account Instagram. In questo, la ragazza ha espresso i suoi pensieril’avventura positiva me a tratti anche faticosa nel programma capitanato da Alfonso Signorini. La ...

trash_italiano : ?? GIULIA SALEMI È ELIMINATA DAL #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - trash_italiano : #GFVIP: chi vuoi eliminare tra Stefania Orlando e Giulia Salemi? I risultati dal sondaggio Instagram di Trash Itali… - MariachiaraAma3 : RT @twosweetghosts: Giulia Salemi che sta criticando Zelletta per non aver consolato Pier è la stessa che quando Tommaso piangeva disperato… - supersonika12 : #gfvip Giulia asfalta quella falsa di Rosalinda #salemi #dayanemello -