Giovani | G20 Youth Summit | al via le selezioni per i delegati italiani

Roma, 22 feb. (Labitalia) - In collaborazione con il governo italiano e il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Young Ambassadors Society (Yas), associazione no-profit che promuove dialogo e la cooperazione tra i Giovani nel mondo, sta selezionando tre delegati che rappresenteranno l'Italia a Youth 20 (Y20), l'engagement group ufficiale del G20 dedicato ai Giovani che si terrà, per la prima volta in assoluto, in Italia, dal 19 al 23 luglio. Youth 20 è una piattaforma inclusiva di dialogo che ha l'obiettivo di consentire alle nuove generazioni di esprimere le loro idee e visioni per il futuro ai Capi di Stato e di governo del G20. I temi da affrontare, risultato di un'indagine condotta da Yas lo scorso anno in cui più di 10.000 Giovani

