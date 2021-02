GF Vip | Dayane Mello in slip neri si avvicina a Rosalinda Cannavò | “Dormi con me?” FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Gelo traNessuno riesce a capire cosa passa davvero per la testa di. Il motivo? Dopo essere stata proclamata prima finalista del Grande Fratello Vip 5, la modella brasiliana si è dimostrata essere una grande giocatrice. Con molta probabilità la migliore di questa edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ricordiamo che il programma è ormai giunto alle ultime battute, infatti dopo oltre cinque mesi terminerà il prossimo primo di marzo. Ma tornando alla 31enne sudamericana, nella puntata di venerdì 19 febbraio 2021 si è discusso per molto tempo del rapporto contrastante tra lei e la sua ex amica speciale. Le due gieffine, infatti, sono passate dall’essere ...