Gay vota la Meloni e viene deriso su Grindr | lui minaccia querele

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Si può essere apertamente e felicemente gay e militare per un partito come quello di Fratelli d’Italia di Giorgiache da sempre si batte contro i diritti della comunità LGBT+ e che solo pochi mesi fa, un loro consigliere comunale, disse in aula che “l’omosessualità è contro natura”? La risposta teoricamente, per coerenza, sarebbe no, ma invece la realtà è ben diversa ed esistono molti omosessuali cheno e simpatizzano per Fratelli d’Italia. Insomma, come direbbe Giuliano con la chiave in mano davanti la porta rossa del Grande Fratello: SURREALE. Fra i simpatizzanti del partito dellae gay dichiarato c’è anche Alessio Bertolacci, 20enne militante di Bagni di Lucca di Fratelli d’Italia. Alessio, come molti suoi coetanei omosessuali, è iscritto a– storica app di incontri – dove, presumibilmente, ...