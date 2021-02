Galli annuncia l’ennesimo silenzio stampa: “Sono tentato dal lockdown personale” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Milano, 22 feb – Massimo Galli starebbe pensando a un «lockdown personale» per silenziare le polemiche montate contro i suoi ultimi interventi e l’innegabile onnipresenza televisiva. Un po’ di silenzio non sarebbe effettivamente una cattiva idea per il primario del Sacco. Dopo lo scivolone sul «reparto pieno di varianti» che gli ha fatto guadagnare la smentita dal suo stesso ospedale, e l’auto-candidatura al Cts caduta penosamente nel vuoto, intervallate dal «disco rotto» di invocazioni pro-lockdown nazionale, forse per Galli – e per la tenuta psicologica di chi lo ascolta – sarebbe salutare tirare i remi in barca per qualche settimana. Il lockdown personale di Galli Lui ha pure il coraggio di negare l’onnipresenza mediatica. «Declino ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Milano, 22 feb – Massimostarebbe pensando a un «» per silenziare le polemiche montate contro i suoi ultimi interventi e l’innegabile onnipresenza televisiva. Un po’ dinon sarebbe effettivamente una cattiva idea per il primario del Sacco. Dopo lo scivolone sul «reparto pieno di varianti» che gli ha fatto guadagnare la smentita dal suo stesso ospedale, e l’auto-candidatura al Cts caduta penosamente nel vuoto, intervallate dal «disco rotto» di invocazioni pro-nazionale, forse per– e per la tenuta psicologica di chi lo ascolta – sarebbe salutare tirare i remi in barca per qualche settimana. IldiLui ha pure il coraggio di negare l’onnipresenza mediatica. «Declino ...

