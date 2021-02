Francesco Oppini fa delle precisazioni su Giulia Salemi | ecco perché ha esultato dopo l’eliminazione

pomeriggio5 : Nella #cabinarossa, un timido Francesco Oppini per un saluto al volo! #Pomeriggio5 - C52707577 : RT @defencelessziam: “Ma Francesco Oppini poi perché?” Zenga ma che cazz vuoi scusa - C52707577 : RT @noemi29223769: Zenga: ma Francesco oppini perché che è fuori? Amo è più presente di te tranquillo - LovelyL91219057 : #tzvip Tra noi e Francesco Oppini, vincerà sempre Francesco Oppini ???????? Grazie Fra #oppiners ?? ve bene così - Laura78127122 : RT @ziaaLai: La canzone scelta per oggi da Francesco Oppini mentre è in viaggio per Rima è “Aspettando il Sole”...ed è subito: “Coloro che… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Oppini

in foto: Per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy e Mediasetnon ha potuto presenziare alla puntata del Grande Fratello Vip trasmessa venerdì 19 febbraio. Tuttavia, ciò non gli ha impedito di seguire la puntata in televisione. Quando Alfonso ...dopo avere esultato per l'eliminazione di Giulia Salemi in favore di Stefania Orlando , ha voluto fare una precisazione dopo le critiche ricevute al termine della puntata del Grande ...Francesco Oppini durante la 41^ puntata del GF Vip ha esultato per l'eliminazione di Giulia Salemi, ma perché tifava per Stefania.Francesco Oppini è stato aspramente criticato per avere esultato dopo l’eliminazione di Giulia Salemi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva espresso su Instagram la sua gioia per il verdetto ...