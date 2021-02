Franceschini | “L’Italia sia la prima a riaprire cinema e teatri”

Leggi su dire

(Di lunedì 22 febbraio 2021) ROMA – “Non voglio coprirmi dietro la scelta di altri Paesi, anzi. Però, a oggi, teatri e cinema sono chiusi in Francia, Germania, Regno Unito, Belgio, Portogallo. Ma siccome l’Italia è l’Italia vorrei che fossimo i primi a riaprire. L’operazione va fatta non con i proclami né con gli annunci ma per passi possibili”. Lo dice il ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Dario Franceschini, in una intervista al Corriere della Sera.