Frana sul cimitero di Camogli | bare in mare | Toti posta il video

"Nel tardo pomeriggio una Frana si è abbattuta sul cimitero di Camogli e sulla strada sottostante, facendo finire circa 200 bare in mare. Sul posto sono intervenuti subito la nostra Protezione Civile e l'assessore Giampedrone, che domani sarà di nuovo in Comune per fare il punto con i tecnici". Lo scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook in un post accompagnato da un video che mostra il momento del crollo del costone di roccia a picco sul mare che ha provocato la Frana di una porzione del cimitero di Camogli. "Fortunatamente – prosegue Toti -non risultano feriti, con la Capitaneria di Porto stiamo monitorando tutta l'area e con i nostri ...

