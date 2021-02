Diablo II Resurrected non sostituirà Diablo II, parola di Blizzard (Di lunedì 22 febbraio 2021) Fin dall'annuncio di Diablo II Resurrected i giocatori si sono chiesti quale sarebbe stata la sorte dell'originale Diablo II: ebbene, secondo quanto riferito da Blizzard stessa, il titolo originale non verrà rimpiazzato dalla nuova versione. In un video di domande e risposte, il lead designer Rob Gallerani ha detto "no, assolutamente no" in risposta alla domanda: "Diablo II: Resurrected sovrascriverà un'installazione Diablo II originale?". "Tutto quello che avete su Diablo II al momento rimarrà. Questo è un prodotto separato, un gioco separato. Potete giocarci entrambi allo stesso tempo, se volete" ha dichiarato Gallerani. Questa domanda arriva dopo la scelta di ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 22 febbraio 2021) Fin dall'annuncio diIIi giocatori si sono chiesti quale sarebbe stata la sorte dell'originaleII: ebbene, secondo quanto riferito dastessa, il titolo originale non verrà rimpiazzato dalla nuova versione. In un video di domande e risposte, il lead designer Rob Gallerani ha detto "no, assolutamente no" in risposta alla domanda: "II:sovrascriverà un'installazioneII originale?". "Tutto quello che avete suII al momento rimarrà. Questo è un prodotto separato, un gioco separato. Potete giocarci entrambi allo stesso tempo, se volete" ha dichiarato Gallerani. Questa domanda arriva dopo la scelta di ...

