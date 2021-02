Da Pellegrini a Totti, i tifosi contro i like social dei capitani giallorossi (Di lunedì 22 febbraio 2021) C’è sempre un sottile filo nel mondo del calcio, che divide amicizie e vita sociale con il club di appartenenza e le relative rivalità. Un filo presente nelle città dove le squadre di calcio storicamente si dividono la supremazia calcistica. Negli ultimi giorni a Roma, sponda giallorossa, questo filo sembra creare numerosi discussioni. Nel giorno del compleanno di Ciro Immobile, era toccato a Lorenzo Pellegrini essere bersagliato dalle critiche per aver postato una foto di auguri al rivale e capitano laziale. Oggi è toccato invece allo storico capitano della Roma: Francesco Totti. L’ex numero 10 giallorosso è finito nella bufera dopo aver messo “like” al post di Inzaghi sul pareggio del Benevento (proprio contro la Roma). Non è tuttavia la prima volta per Totti, personaggio ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 febbraio 2021) C’è sempre un sottile filo nel mondo del calcio, che divide amicizie e vitae con il club di appartenenza e le relative rivalità. Un filo presente nelle città dove le squadre di calcio storicamente si dividono la supremazia calcistica. Negli ultimi giorni a Roma, sponda giallorossa, questo filo sembra creare numerosi discussioni. Nel giorno del compleanno di Ciro Immobile, era toccato a Lorenzoessere bersagliato dalle critiche per aver postato una foto di auguri al rivale e capitano laziale. Oggi è toccato invece allo storico capitano della Roma: Francesco. L’ex numero 10 giallorosso è finito nella bufera dopo aver messo “” al post di Inzaghi sul pareggio del Benevento (propriola Roma). Non è tuttavia la prima volta per, personaggio ...

