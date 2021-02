**Covid: Myrta Merlino, 'come lo racconto in tv? Con la denuncia, ma senza terrorismi'** (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Quello fra fare un'informazione corretta "di denuncia" e "fare terrorismo" è "un tema importantissimo e un confine sottile. Da una parte sento di dover essere, mai come in questo momento, il cane da guardia dei cittadini. Da qui a sobillare i malcontenti o esagerare gli allarmi il passo è breve, e bisogna stare attenti". Myrta Merlino, in prima linea in tv da dieci anni con 'L'Aria che tira' e da un anno 'in trincea' dopo l'avvento della pandemia, racconta, in una conversazione con l'Adnkronos, le difficoltà e le sfide nel fare informazione in un tempo così complesso. "Riuscire ad esserci con un'informazione puntuale e corretta ma mantenendo sempre un'idea costruttiva è fondamentale -spiega la giornalista- Non ci dobbiamo dimenticare che le cose le stiamo raccontando per trovare soluzioni, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Quello fra fare un'informazione corretta "di" e "fare terrorismo" è "un tema importantissimo e un confine sottile. Da una parte sento di dover essere, maiin questo momento, il cane da guardia dei cittadini. Da qui a sobillare i malcontenti o esagerare gli allarmi il passo è breve, e bisogna stare attenti"., in prima linea in tv da dieci anni con 'L'Aria che tira' e da un anno 'in trincea' dopo l'avvento della pandemia, racconta, in una conversazione con l'Adnkronos, le difficoltà e le sfide nel fare informazione in un tempo così complesso. "Riuscire ad esserci con un'informazione puntuale e corretta ma mantenendo sempre un'idea costruttiva è fondamentale -spiega la giornalista- Non ci dobbiamo dimenticare che le cose le stiamo raccontando per trovare soluzioni, ...

