Covid, Galli: "Lockdown personale di 2-3 settimane" (Di lunedì 22 febbraio 2021) Covid, l'esperto primario Massimo Galli dice la sua: "Un Lockdown 'personale' di 2-3 settimane", ma cosa significa? Massimo Galli è, come sappiamo, il primario dell'ospedale Sacco di Milano. E' da quando la pandemia ha messo piede in Italia che la sua battaglia contro il Coronavirus ha avuto inizio. Una battaglia che condivide con i milioni di italiani e di telespettatori italiani che assistono ai suoi interventi in televisione quasi ogni giorno. Da sempre è convinto che la vaccinazione sia l'unico rimedio valido contro il Covid. Così come sempre e da sempre ci ha messo in guardia contro la pericolosità di questo virus.

