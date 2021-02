Covid | 9 630 nuovi casi e 274 morti

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Sono 9.630 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 13.452. Le vittime sono invece 274 , ieri erano state 232. Mentre sono stati 170.672 i test (molecolari e antigenici) effettuati- Ieri erano stati 250.986, quasi 80 mila in più, un calo ormai abituale la domenica. Il tasso di positività è del 5,6%, ieri era stato del 5,4% (quindi c’è un aumento dello 0,2% in 24 ore).

Sono 2.118 le persone ricoverate in terapia intensive in Italia per il Covid-19, con un aumento ... Oltre diecimila i guariti