Cosa sappiamo dell’attacco nella Repubblica Democratica del Congo (Di lunedì 22 febbraio 2021) La regione in cui sono stati uccisi Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci è una delle più pericolose del paese, con decine di gruppi armati attivi e risorse naturali che fanno gola a molti. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 22 febbraio 2021) La regione in cui sono stati uccisi Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci è una delle più pericolose del paese, con decine di gruppi armati attivi e risorse naturali che fanno gola a molti. Leggi

Inter : ?? | SAN SIRO Un #DerbyMilano senza #InterFans non può certo essere la stessa cosa... ma sappiamo che oggi sarete t… - borghi_claudio : Ecco, diciamo che dopo questo intervento Draghi, che sicuramente parla la stessa lingua di Alberto, sa che sappiamo… - ZZiliani : “... e poi va giù dopo un contatto con Zaidu”. Sarà, ma tutto il mondo ha visto un’altra cosa. E cioè che #Ronaldo… - jokagp13 : Io e mia madre vogliamo farci un tatuaggio insieme ?? Però non sappiamo ancora bene cosa (e quando lo faremo) - Nellafix1 : RT @isaby_95: NON FATE VOLARE QUELL'AEREO. DAYANE NON SA DI TUTTE LE CATTIVERIE CHE LE HA DETTO ADUA. PER DI PIÙ SAPPIAMO TUTTI CHE STA CER… -