Chi era Vittorio Iacovacci | il carabiniere morto nell’agguato in Congo

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Chi era, ildi stanza a Goriziainin un agguato. ROMA – Italia in lutto per la morte di, ilinin un agguato organizzato da alcuni miliziani forse per rapire l’ambasciatore italiano Luca Attanasio, anche lui ucciso in questo attentato. Chi era, il curriculum delitaliano Nato a Sonnino (Latina),apparteneva al XIII Reggimento Friuli Venezia Giulia, di stanza a Gorizia. Il suo approdo in questa squadra è avvenuto subito dopo la fine del percorso alla Scuola allievi carabinieri di Iglesias, ...