Chi era l’ambasciatore Luca Attanasio L’impegno umanitario in Africa | e quella volta che lo andò a trovare Zoro

Leggi su open.online

(Di lunedì 22 febbraio 2021)della Repubblica Democratica del Congo,, aveva 43 anni. Ucciso insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci in un tentativo di rapimento nella mattinata di oggi, 22 febbraio,era uno degli ambasciatori italiani più giovani del mondo. A ottobre scorso aveva ricevuto il Premio Internazionale Nassiriya per la Pace «per il suo impegno volto alla salvaguardia della pace tra i popoli» e «per aver contribuito alla realizzazione di importanti progetti umanitari distinguendosi per l’altruismo, la dedizione e lo spirito di servizio a sostegno delle persone in difficoltà». «Tutto ciò che noi in Italia diamo per scontato – aveva raccontato durante il conferimento del premio – non lo è in Congo dove purtroppo ci sono ancora tanti problemi da risolvere. Il ruolo dell’ambasciata è innanzitutto ...