Caso Palamara, 67 giudici scrivono a Mattarella: «Commissione d'inchiesta e sorteggio per il Csm» (Di lunedì 22 febbraio 2021) La deflagrazione dell'effetto Palamara sulla magistratura si manifesta sotto forma di lettera aperta a Mattarella firmata da ben 67 toghe. Al capo dello Stato, i sottoscrittori dell'appello chiedono un «intervento immediato nel suo ruolo di garante della Costituzione». A firmarla, tra gli altri, Giuliano Castiglia (Palermo), Clementina Forleo (Roma), Lorenzo Matassa (Palermo), Gabriella Nuzzi (Napoli). I giudici sono partiti dalle parole pronunciate dallo stesso Mattarella davanti al Csm il 19 giugno del 2019. Il Caso Palamara, con il suo carico di manovre, incontri e trame tra le diverse correnti della magistratura per accaparrarsi la Procura di Roma, era scoppiato proprio in quei giorni. «Le Sue parole sono rimaste inevase» Da presidente dell'organo di autogoverno, ...

