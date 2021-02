Attivano la lavatrice col bimbo dentro

Ultime Notizie dalla rete : Attivano lavatrice

Fanpage.it

... gli elettrodomestici utilizzati sono il forno, il frigo, lae la lavastoviglie. Il ... soprattutto a coloro checon lo stesso gestore una promozione dual fuel . C'è ancora una certa ...In casa supponiamo che si utilizzino, lavastoviglie, forno e frigorifero. I consumi di ... In realtà, Illumia propone come incentivo ai nuovi clienti chequesto piano un omaggio di 50 ...Sera dopo sera aiutano le persone che non hanno un tetto sotto il quale potersi riparare. Attenti alle disposizioni sanitarie anti-Covid che da un anno sono entrate a far parte anche della routine dei ...Dal 15 febbraio parte la Promozione “Pulito Igienizzato”: all’acquisto di una lavatrice SteamCure™ Beko, in omaggio 6 mesi di Dash All in 1 Pods. La promo sarà attiva fino al 31 marzo 2021 e vede Beko ...