Appalti imprenditori vicini ai casalesi, 4 arresti nel casertano. (Di lunedì 22 febbraio 2021) foto diffusa da Gdf Siena Quattro noti imprenditori ritenuti vicini al clan dei casalesi ( Schiavone e Zagaria ) sono stati arrestati dai carabinieri nell'ambito di un'indagine sulla penetrazione ...

