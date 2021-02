Alpha Bank vende portafoglio di crediti deteriorati da 10 | 8 miliardi di euro

(Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) –, tra le principali banche greche, ha firmato un accordo con Davidson Kempner per la vendita delGalaxy, contenenteper oltre 10,8di, e dell’80% di Cepal Holdings, sua controllata specializzata in prestiti. L’operazione è la seconda più grande cessione diinpa dopo quella di Banca Monte dei Paschi di Siena, secondo la banca greca. Una volta completata, l’operazione trasformerà radicalmente il bilancio di, portando i ratio NPE e NPL in Grecia rispettivamente al 24% e al 13%, dal 43% e 29% di settembre 2020. “Si tratta di un punto di svolta per la nostra Banca in quanto stiamo ...

, tra le principali banche greche, ha firmato un accordo con Davidson Kempner per la vendita del portafoglio Galaxy, contenente crediti deteriorati per oltre 10,8 miliardi di euro , e dell'......di gestione dei FIA immobiliarie Atlantic 1 al 31 dicembre 2020 sono disponibili presso la sede di DeA Capital Real Estate SGR S.p. A., presso la sede del Depositario State Street...NEW YORK, Feb. 16, 2021 /PRNewswire/ -- Makor Group (www.makor-capital.com), an international agency brokerage group trading cash equities, fixed income, FX and derivative products, is pleased to anno ...