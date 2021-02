VIDEO Alex Vinatzer 4° nello slalom dei Mondiali | non riesce la magia dell’azzurro a Cortina

Eurosport_IT : Alex Vinatzer, sei uno spettacolo! Continua così... ???????? Secondo posto a soli 14 centesimi nella prima manche del… - Corriere : Alex Schwazer assolto: «La mia dignità è stata ristabilita. Ora mi godo questo momento» - fcbarcelona_br : ?? Puro talento! ???? ?? IG: alex_ivanchak - alessiadegg : RT @Eurosport_IT: Bravo lo stesso Alex! ?????? Vinatzer ci prova ma chiude al quarto posto nello slalom mondiale di Cortina... #EurosportSC… - PatriziaOrlan11 : RT @Corriere: Alex Schwazer assolto: «La mia dignità è stata ristabilita. Ora mi godo questo momento» -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Alex

Sky Sport

... Djokovic trionfa per la terza volta consecutiva: Medvedev spazzato via in tre set Leggi anche >Schwazer assolto: archiviato il processo per doping "Terza vittoria consecutiva all'...Dopo la prima manche ha poi preso la parola proprioVinatzer, che ai microfoni di Raisport ...per avere inizio! (agg Michela Colombo) DIRETTA SLALOM MASCHILE MONDIALI CORTINA IN STREAMING...Alex Vinatzer si è così dovuto accontentare della quarta posizione nello slalom dei Mondiali 2021 di sci alpino dopo aver chiuso al secondo posto la prima manche. L'altoatesino ha terrminato a 1.20 di ...Alex Vinatzer si è messo in bellissima mostra durante la prima manche dello slalom ai Mondiali 2021 di sci alpino e ha chiuso la run al secondo posto, distaccato di appena 14 centesimi dall'austriaco ...