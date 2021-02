Udinese, Gotti: “Bravi a recuperare una gare complicata. De Paul super” (Di domenica 21 febbraio 2021) L'Udinese rischia grosso e vede gli spettri di una sconfitta pesante contro il Parma. Nel secondo tempo, però, sotto di due reti, la squadra friulana è riuscita a rimontare conquistando un importante pareggio.caption id="attachment 1066063" align="alignnone" width="5568" Gotti, getty images/captionLE PAROLE DI GottiIl tecnico Luca Gotti analizza il risultato ai microfoni di Sky Sport: "Avevamo preparato la gara sugli aspetti che non avevamo fatto bene a Roma, dove avevamo preso gol subito. E qua abbiamo preso gol ancora prima, al primo cross. Siamo andati sotto ed è diventata difficilissima, bastava poco per creare praterie. Non siamo stati Bravi a renderci pericolosi e creare palle gol. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa e, merito ai ragazzi, abbiamo risalito la corrente passo dopo passo, ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 febbraio 2021) L'rischia grosso e vede gli spettri di una sconfitta pesante contro il Parma. Nel secondo tempo, però, sotto di due reti, la squadra friulana è riuscita a rimontare conquistando un importante pareggio.caption id="attachment 1066063" align="alignnone" width="5568", getty images/captionLE PAROLE DIIl tecnico Lucaanalizza il risultato ai microfoni di Sky Sport: "Avevamo preparato la gara sugli aspetti che non avevamo fatto bene a Roma, dove avevamo preso gol subito. E qua abbiamo preso gol ancora prima, al primo cross. Siamo andati sotto ed è diventata difficilissima, bastava poco per creare praterie. Non siamo statia renderci pericolosi e creare palle gol. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa e, merito ai ragazzi, abbiamo risalito la corrente passo dopo passo, ...

