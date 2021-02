Svuotano il supermercato dopo un blackout | succede l’impensabile

(Di domenica 21 febbraio 2021) Cristina Martelli Uscire dalsenza pagare la spesa, è successo a Leander, in Texas, grazie alla generosità di una catena di supermercati. Lo stato americano del Texas è stato colpito da un’incredibile ondata di freddo che ha portato molta neve e causato numerosi disagi a strutture e cittadini. Diversihanno lasciato senza corrente case e negozi, proprio come è successo nella catena di supermercati “H-E-B” di Leander, alla periferia di Austin. Le luci si sono spente prendendo alla sprovvista i clienti, lasciandoli spaventati e preoccupati sul da farsi. Come in un film di fantascienza, centinaia di persone si sono ritrovate al chiuso, senza sapere cosa fare, con poca ricezione e le casse completamente fuori uso per gli acquisti con carta di credito. I dipendenti del“H-E-B”, senza sapere come ...

Ultime Notizie dalla rete : Svuotano supermercato

