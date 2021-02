Striscia la Notizia, violenza folle e cieca contro Vittorio Brumotti. L’inviato aggredito durante un servizio. Cosa è successo (Di domenica 21 febbraio 2021) “A bombazzaaaaaa!”. Lo abbiamo conosciuto così. Il biker professionista, nonché ex fidanzato di Giorgia Palmas, se ne va in giro per l’Italia a filmare situazioni ‘off limits’ con la sua troupe di Striscia La Notizia o in solitaria con una telecamerina piantata al centro del suo caschetto. Parliamo, naturalmente, di Vittorio Brumotti. Lo si vede, a stretto contatto con personaggini da bollino rosso-arancio, fare domande che definire indiscrete è poco. E quindi eccolo in quartieri degradati delle piccole e grandi città chiedere: “Lo sapete che qui spacciano?”. Oppure: “Non si vergogna a vendere questa roba ai ragazzini? ” . E così via. Non è dunque insolito che chi si senta fare tali quesiti risponda, per così dire, in termini non troppo urbani…



