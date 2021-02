Serie C | 26a giornata | la Ternana vince ancora | Bari fermato dal Catania Risultati e classifica

(Di domenica 21 febbraio 2021) 26adiC (girone C).Continua la sua striscia positiva lacheanche in casa del Foggia, 2-0 per gli umbri firmato da Raicevic e Partipilo. Ilpareggia 1-1 in casa del: al 35' apre le marcature Cianci per i pugliesi, al 64' la pareggiano gli etnei con Sarao. Successi casalinghi per Monopoli e Paganese, pareggi senza reti per Viterbese e Potenza.Palermo-Catanzaro 1-21-1Foggia-0-2Monopoli-Cavese 1-0Paganese-Turris 2-0Potenza-Virtus Francavilla 0-0Viterbese-Vibonese 0-0Juve Stabia-Teramo (ore 17.30)Casertana-Avellino (ore 20.30)riposa: Bisceglie62**Avellino 47 **46**Catanzaro ...

WiAnselmo : #SerieC, 26a giornata: la Ternana vince ancora, Bari fermato dal Catania. Risultati e classifica - Mediagol : #SerieC, 26a giornata: la Ternana vince ancora, Bari fermato dal Catania. Risultati e classifica - CalcioWebPuglia : Serie C Girone C - Risultati e classifica LIVE! - 26a giornata. - digitalsat_it : #SerieC #SkySport PrimaFila #PPV #26 - Programma e Telecronisti @LegaProOfficial - digitalsat_it : #SerieC @ElevenSportsIT , 26a Giornata - Programma e Telecronisti @LegaProOfficial -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 26a

Stadionews.it

espulso Ricci (P) Viterbese - Vibonese: 0 - 0 Juve Stabia - Teramo: ore 17.30 Casertana - Avellino: ore 20.30 RIPOSA: BISCEGLIE LA CLASSIFICA (aggiornata dopo lagiornata) 1. Ternana** " 59 ? 2. ...Il Mantova per rilanciarsi in zona playoff, il Fano per acciuffare punti salvezza. Le due squadre si affrontano nellagiornata del girone B diC . Ma dove vedere la partita in diretta tv o in streaming? Il calcio d'inizio è fissato alle ore 20.30 di domenica 21 febbraio e la partita sarà visibile in diretta ...Livorno, 21 febbraio 2021 - Si gioca Livorno-Renate, 26.a giornata del campionato di calcio di Serie C, girone A. Segui il nostro "live" dalle ore 17.30.TABELLINO CATANIA-BARI 1-1 RETI: 35° Cianci, 64° Sarao. CATANIA (3-5-2): Confente; Sales (46° Golfo), Giosa, Silvestri; Calapai, Dall'Oglio, Maldonado (54° Sarao), Welbeck, Pi ...