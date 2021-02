SenzaFestival | il 28 febbraio l’evento a sostegno dell’intrattenimento

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 21 febbraio 2021) Ad un anno dalle prime chiusure a causa della pandemia, i Festival e i Contest vogliono far sentire la loro voce.è un evento che si svolgerà il prossimo 28, con una presenza ancora più massiccia dell’ultimo (era il 30 aprile 2020)., di che si tratta?è a cura del circuito della Rete dei Festival insieme a It Folk, Musica Jazz, Circuito Ska e tante altre. L’intento è semplice e ampiamente comprensibile: porre l’attenzione su tutto il comparto dello spettacolo, che al momento versa nella più totale incertezza. Rimane ovvio che i Festival Musicali indipendenti e i Contest per emergenti, insieme ai Premi Musicali, sono una parte fondamentale nella crescita dei giovani artisti: è dunque di fondamentale importanza non lasciare che queste realtà rimangano ...