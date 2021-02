Seedorf: “Barella miglior centrocampista italiano? Non ancora. Al Milan ho un unico rimpianto” (Di domenica 21 febbraio 2021) Intervistato a poche ore dal derby da La Gazzetta, l’ex bandiera rossonera (ma con un passato anche in nerazzurro), Clarence Seedorf ha toccato diversi argomenti. Dalla lite Ibra-Lukaku “devono capire che i giganti del calcio sono un esempio per tutti”, all’investitura di Barella come miglior centrocampista italiano “non può ancora definirsi il miglior centrocampista italiano perché bisogna analizzarne il rendimento dopo più anni” Al Milan, Seedorf è stato anche allenatore, con un rimpianto ed una stoccata: “Anticipai il mio arrivo, avrei dovuto cominciare a giugno nella stagione successiva. Poi non mi fu più concesso di proseguire. Da lì in poi ho avuto pochissime offerte in Italia, ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 febbraio 2021) Intervistato a poche ore dal derby da La Gazzetta, l’ex bandiera rossonera (ma con un passato anche in nerazzurro), Clarenceha toccato diversi argomenti. Dalla lite Ibra-Lukaku “devono capire che i giganti del calcio sono un esempio per tutti”, all’investitura dicome“non puòdefinirsi ilperché bisogna analizzarne il rendimento dopo più anni” Alè stato anche allenatore, con uned una stoccata: “Anticipai il mio arrivo, avrei dovuto cominciare a giugno nella stagione successiva. Poi non mi fu più concesso di proseguire. Da lì in poi ho avuto pochissime offerte in Italia, ...

fcin1908it : Seedorf: “Suning non ha abbandonato l’Inter. Lusso Eriksen. Barella? Per essere il migliore…”… - FcInterNewsit : Seedorf: 'L'Inter ha trovato continuità, il Milan è da scudetto. A Eriksen serviva solo tempo, Barella in grande fo… - sportli26181512 : Seedorf: 'Ibra e Lukaku, ci avete pensato su? Dovete essere d'esempio': Seedorf: 'Ibra e Lukaku, ci avete pensato s… - sportli26181512 : PODCAST Il mio derby infinito: 'Milan, ora ti riconosco. Inter: Eriksen è un lusso': PODCAST Il mio derby infinito:… -