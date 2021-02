Sci di fondo: Engadina rimpiazza Oslo Holmenkollen nel calendario di Coppa del Mondo (Di domenica 21 febbraio 2021) Dopo un certo qual tergiversare, specialità nella quale la FIS ha invano tentato di fare concorrenza a Quinto Fabio Massimo, arriva la prima comunicazione relativa alla variazione del calendario dopo la cancellazione di tutte le gare norvegesi. In particolare, il weekend che si sarebbe dovuto disputare a Oslo Holmenkollen andrà invece in scena a Engadina, in Svizzera, già teatro di gare su distanze ancor più lunghe di quelle legate alla Sfera di Cristallo. Non ci saranno però sprint nel calendario. Sabato 13 marzo, infatti, si terranno una 10 km femminile e una 15 km maschile, entrambe a tecnica classica, mentre la domenica sarà dedicata alla 30 km per le donne e alla 50 km per gli uomini, stavolta in tecnica libera, che sarebbero stati i simboli di Holmenkollen ove la possibilità di ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) Dopo un certo qual tergiversare, specialità nella quale la FIS ha invano tentato di fare concorrenza a Quinto Fabio Massimo, arriva la prima comunicazione relativa alla variazione deldopo la cancellazione di tutte le gare norvegesi. In particolare, il weekend che si sarebbe dovuto disputare aandrà invece in scena a, in Svizzera, già teatro di gare su distanze ancor più lunghe di quelle legate alla Sfera di Cristallo. Non ci saranno però sprint nel. Sabato 13 marzo, infatti, si terranno una 10 km femminile e una 15 km maschile, entrambe a tecnica classica, mentre la domenica sarà dedicata alla 30 km per le donne e alla 50 km per gli uomini, stavolta in tecnica libera, che sarebbero stati i simboli diove la possibilità di ...

