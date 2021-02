Roma, lavori di manutenzione fatti a metà: con i rami crollano anche le recinzioni dei parcheggi (FOTO) (Di domenica 21 febbraio 2021) Nel corso di queste settimane il comune di Roma ha predisposto la potatura di molti alberi, che da anni caratterizzano la Capitale. Ottimo lavoro di manutenzione, dunque, se non fosse per un “piccolo” particolare. La potatura che distrugge le recinzioni Come si può ben notare in queste FOTO, durante uno dei tanti interventi di potatura, si è presentato un “piccolo” problema, che però non è stato notato – né tantomeno immortalato – da Angelo Diario, presidente commissione sport del comune di Roma, che invece ha immortalato l’evento, pubblicizzandolo sui social. Difatti tre settimane fa è stata commissionata ed eseguita la potatura degli alberi a ponte Lanciani. Nel corso di questo atto volto alla manutenzione del verde, di “manutenzione”, o meglio di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 febbraio 2021) Nel corso di queste settimane il comune diha predisposto la potatura di molti alberi, che da anni caratterizzano la Capitale. Ottimo lavoro di, dunque, se non fosse per un “piccolo” particolare. La potatura che distrugge leCome si può ben notare in queste, durante uno dei tanti interventi di potatura, si è presentato un “piccolo” problema, che però non è stato notato – né tantomeno immortalato – da Angelo Diario, presidente commissione sport del comune di, che invece ha immortalato l’evento, pubblicizzandolo sui social. Ditre settimane fa è stata commissionata ed eseguita la potatura degli alberi a ponte Lanciani. Nel corso di questo atto volto alladel verde, di “”, o meglio di ...

virginiaraggi : Sono iniziati i lavori di riqualificazione di via Cristoforo Colombo! Per chi non la conoscesse è una delle strade… - virginiaraggi : Se avete passeggiato in alcuni di questi parchi di Roma, vi sarete sicuramente accorti dei lavori di manutenzione c… - Blinky74 : RT @GenCar5: Casi reali: a parità di categoria in corso di vaccinazione, se sei toscana e lavori nelle Marche ti vaccini in Toscana ma non… - CorriereCitta : Roma, lavori di manutenzione fatti a metà: con i rami crollano anche le recinzioni dei parcheggi - muoversintoscan : ?? In #A1, per consentire programmati lavori di ordinaria manutenzione all'impianto elettrico, chiuso, per due ore n… -