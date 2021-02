Rainbow Six Siege: Crimson Heist - prova (Di domenica 21 febbraio 2021) I primi mesi dell'anno coincidono sempre con l'inizio di un nuovo ciclo per Rainbow Six Siege. Lo shooter strategico di Ubisoft, che ha rinunciato a causa della pandemia ad ospitare l'ormai usuale competizione dei Six Invitational, non ha comunque la minima intenzione di non celebrare adeguatamente l'inizio del suo sesto anno di attività, che introdurrà una valanga di novità all'interno del gioco. Per questo motivo, il publisher transalpino ci ha invitato a partecipare a una presentazione abbastanza diversa da quelle che ormai conosciamo, e che si limitavano a proporci i dettagli sui contenuti delle espansioni di Siege. Questa volta, Ubisoft e i suoi rappresentanti italiani si sono concentrati nel presentarci tutte le novità previste per l'Anno 6, offrendoci uno sneak peek di quel che arriverà nei prossimi mesi all'interno di ... Leggi su eurogamer (Di domenica 21 febbraio 2021) I primi mesi dell'anno coincidono sempre con l'inizio di un nuovo ciclo perSix. Lo shooter strategico di Ubisoft, che ha rinunciato a causa della pandemia ad ospitare l'ormai usuale competizione dei Six Invitational, non ha comunque la minima intenzione di non celebrare adeguatamente l'inizio del suo sesto anno di attività, che introdurrà una valanga di novità all'interno del gioco. Per questo motivo, il publisher transalpino ci ha invitato a partecipare a una presentazione abbastanza diversa da quelle che ormai conosciamo, e che si limitavano a proporci i dettagli sui contenuti delle espansioni di. Questa volta, Ubisoft e i suoi rappresentanti italiani si sono concentrati nel presentarci tutte le novità previste per l'Anno 6, offrendoci uno sneak peek di quel che arriverà nei prossimi mesi all'interno di ...

Rainbow Six Siege: la nuova stagione si chiamerà Crimson Heist

Ubisoft ha deciso di offrire un teaser brevissimo legato alla nuova stagione che arriverà sullo sparatutto in prima persona Rainbow Six Siege. Come possiamo vedere tramite il tweet presente in calce a questa notizia, il nome della nuova season sarà Crimson Heist (Rapina Cremisi in italiano?). Il tweet mostra anche quello ...

