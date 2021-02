Pomezia | allarme per un borsone sospetto alla stazione | intervento dei vigili del fuoco e degli artificieri Ecco cos’era

(Di domenica 21 febbraio 2021) Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi, 21 febbraio, nelladi, a Santa Palomba. Intorno alle 12:10 è stata segnalata la presenza di un. Sul posto sono intervenuti idel, che hanno richiesto la presenza dei carabinieri della Compagnia di. Sul posto sono intervenuti anche glie un’ambulanza del 118. Sono stati gli, che hanno fatto brillare il, a rendersi conto che non conteneva – per fortuna – un ordigno, bensì rifiuti, perlopiù cartacce, buste e auricolari. Un falso, quindi, che ha però tenuto impegnato forze dell’ordine edel. su Il ...

