Pellegrini e il selfie con Immobile: «Non è il capitano della Roma» (Di domenica 21 febbraio 2021) Pellegrini attaccato da alcuni tifosi della Roma per il post di auguri dedicato a Immobile: esposto uno striscione fuori Trigoria Ha scatenato non poche polemiche il post di Lorenzo Pellegrini con cui ha omaggiato Ciro Immobile. Ieri il bomber della Lazio ha compiuto 31 anni e un'ondata di messaggi di amici e colleghi lo ha travolto: tra questi, anche quello del centrocampista della Roma. Una mossa che non è piaciuta a una frangia del tifo giallorosso, la quale ha prontamente condannato il gesto con uno striscione esposto fuori Trigoria. Sul drappo, infatti, è stato scritto: «Pellegrini non è il mio capitano».

