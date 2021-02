Multata auto in posto disabili | il proprietario si vendica bucando due pneumatici

(Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAfragola (Na) – Una disabile trova ilriservato ai portatori di handicap occupato, chiama le forze dell’ordine e fa multare l’mobilista negligente, ma quando torna a riprendersi la vettura che aveva sistemato nell’area riservata, scopre che qualcuno le aveva bucato due. È accaduto oggi, ad Afragola, in provincia di Napoli. Sulsono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Afragola. “Sono stufa di questa mentalità, – ha detto affranta Anna, che essendo paraplegica dalla nascita è costretta a muoversi con una carrozzella – l’uomo si é giustificato dicendo che avrei potuto chiamarlo per fargli spostare l’, ma questo non va bene”. Anna è anche componente dell’Osservatorio “La Battaglia di Andrea”, che si batte in ...

