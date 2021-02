Motore in fiamme, pezzi di aereo finiscono nei giardini delle case (Di domenica 21 febbraio 2021) pezzi di aereo nei giardini delle case. La scena da ‘film’ è successa negli Stati Uniti. Nessuna persona rimasta ferita. NEW YORK (STATI UNITI) – pezzi di aereo nei giardini delle case. Non è una un film, ma realtà. Come raccontato dall’AdnKronos, un Boeing 777-200 partito dall’aeroporto di Denver, in Colorado, ha perso fuoco dopo il decollo ed enormi rottami sono finiti nei pressi di molte abitazioni. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita e i passeggeri sono scesi illesi dal velivolo. Tanta paura a bordo, ma il pilota è riuscito a mantenere la freddezza giusta per consentire al mezzo di atterrare senza causare particolare problemi alle persone che erano in viaggio e allo staff. Video e immagini ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 febbraio 2021)dinei. La scena da ‘film’ è successa negli Stati Uniti. Nessuna persona rimasta ferita. NEW YORK (STATI UNITI) –dinei. Non è una un film, ma realtà. Come raccontato dall’AdnKronos, un Boeing 777-200 partito dall’aeroporto di Denver, in Colorado, ha perso fuoco dopo il decollo ed enormi rottami sono finiti nei pressi di molte abitazioni. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita e i passeggeri sono scesi illesi dal velivolo. Tanta paura a bordo, ma il pilota è riuscito a mantenere la freddezza giusta per consentire al mezzo di atterrare senza causare particolare problemi alle persone che erano in viaggio e allo staff. Video e immagini ...

