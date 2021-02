Milan-Inter, Salvini ironico: “Ho finito le pere, mi spremo tre arance” (Di domenica 21 febbraio 2021) Con tanta ironia e prendendola con filosofia il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta la pesantissima sconfitta subita nel derby dal Milan di cui è un noto tifoso per 0-3 contro l’Inter: “Avendo finito le pere, mi spremo 1, 2, 3 arance… Quando perdi contro qualcuno di piu? forte, non ci sono scuse: onore ai vincitori. Ora si torna a lavorare coi tecnici della Lega per arrivare alla rottamazione delle cartelle esattoriali”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) Con tanta ironia e prendendola con filosofia il leader della Lega, Matteo, commenta la pesantissima sconfitta subita nel derby daldi cui è un noto tifoso per 0-3 contro l’: “Avendole, mi1, 2, 3… Quando perdi contro qualcuno di piu? forte, non ci sono scuse: onore ai vincitori. Ora si torna a lavorare coi tecnici della Lega per arrivare alla rottamazione delle cartelle esattoriali”. SportFace.

Inter : ?? | GOL DEL MESE Precisione e freddezza: è di @ChrisEriksen8 il miglior gol del mese di gennaio con la sua punizio… - trash_italiano : Andrea Pucci, conduttore de #lapupaeilsecchione, durante Milan-Inter - Inter : ?? | FOTOGALLERY Tutte, ma proprio tutte, le foto più belle del nostro trionfo nel #DerbyMilano! ??? Qui la gallery… - finallyZanco : @milan_corner Non siamo in forma, non dovremmo quindi pressare alti. Altrimenti spezia, stella rossa e soprattutto inter ti inculano easy. - StefanoCalda : Hanno già dato la vittoria al Milan perché l'Inter ha utilizzato quattro slot per le sostituzioni? #MilanInter -