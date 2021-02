Milan-Inter 0-1 diretta live | Ibra col tacco cerca il pari | Handanovic semplice

Inter : ?? | GOL DEL MESE Precisione e freddezza: è di @ChrisEriksen8 il miglior gol del mese di gennaio con la sua punizio… - Inter : ?? | CONCENTRAZIONE Facce da #DerbyMilano! ?? ???? #Lautaro Martinez ???? Ivan #Perisic ???? Milan #Skriniar ???? Marcelo… - Inter : ?? | ALLENAMENTO -2 al #DerbyMilano! Nerazzurri in campo ?? Guarda tutte le foto ?? - clikservernet : Milan-Inter, le formazioni ufficiali - giannileft : Milan Inter 0 a 1,e almeno una decina di positivi alla ressa davanti allo stadio,garantito. Ma ne valeva la pena di… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Inter

Commenta per primo Come riportato da Dazn , Romelu Lukaku , attaccante dell', durante il riscaldamento in campo prima del derby con ilnon ha neppure incrociato lo sguardo di Zlatan Ibrahimovic , dopo le scorie nella partita di Coppa Italia.Commenta per primo A pochi minuti da, Paolo Maldini è intervenuto a Dazn : 'Se viene ancora voglia di giocare? Sono ricordi del passato che non tornano più. Normale che vedendo la classifica, per noi e per l', una ...Asse Lukaku-Lautaro che si conclude con la rete del secondo dopo l'assist del belga: gol di testa sotto la traversa e Inter in vantaggio ...Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, è intervenuto a DAZN prima del fischio d'inizio di Milan-Inter.