Migranti: non solo Ong, anche una nave Eni sbarcherà in Sicilia 232 presunti naufraghi (Di domenica 21 febbraio 2021) Attraccherà domani mattina, attorno alle 8, a Porto Empedocle, la nave Asso trenta dell'Eni che ha a bordo 232 Migranti soccorsi - nella giornata di ieri - nel canale di Sicilia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 21 febbraio 2021) Attraccherà domani mattina, attorno alle 8, a Porto Empedocle, laAsso trenta dell'Eni che ha a bordo 232soccorsi - nella giornata di ieri - nel canale diL'articolo proviene da Firenze Post.

carlogubi : Quando capirete che non siete poveri perché ci sono i migranti, ma perché vi sfrutta l'1% di ultraricchi che schiac… - SaveChildrenIT : In #Bosnia le famiglie migranti vivono nascoste tra i boschi per non essere respinte e separate. Solo ad Una–Sana,… - salvatore_bua : Finalmente un giudice inchioda le Ong: 'Non si può far passare il principio di salvare i migranti dai libici' - Ras… - FirenzePost : Migranti: non solo Ong, anche una nave Eni sbarcherà in Sicilia 232 presunti naufraghi - holdinontoshawn : ?? sto dicendo che abbiamo il dovere morale di non trattare i nostri migranti come gli stati occidentali trattano n… -

Migranti, soccorsi in 327: una vittima sulla Asso 30 In tutto, sono 327 i migranti soccorsi dalle due navi. Non è ancora chiaro se quelli salvati siano gli stessi a bordo dei tre barconi segnalati ieri da Alarm Phone: uno con 77 migranti, un altro con ...

Libia, attaccato il convoglio del ministro degli Interni del GNA: illeso "Il ministro non è stato ferito a seguito della sparatoria, la sua salute è in ordine", ha detto la fonte. Libia, il nuovo premier Dbeibah a Draghi: la gestione dei migranti "sfida comune"

