Maurizio De Giovanni ‘tradisce’ la Rai per Sara (Di domenica 21 febbraio 2021) Maurizio De Giovanni Maurizio De Giovanni fa poker, ma non in Rai: il quarto personaggio nato dalla sua penna, ovvero l’ex Agente dei Servizi Segreti Sara Morozzi, sarà anch’esso protagonista di una fiction che, stando a quanto dichiarato dall’autore, dovrebbe andare in onda su Sky o Netflix. Pericolo scampato, dunque: qualche tempo fa lo scrittore si era augurato proprio questo “sennò mi mettono in prigione. Credo di essere l’unico autore al mondo che ha tre serie tv su un network nazionale“. La prima stagione di Mina Settembre si è conclusa domenica su Rai 1 con l’ennesimo successo Auditel e il lunedì sera tocca al Commissario Ricciardi, altrettanto amato dal pubblico; successi che hanno reso De Giovanni uomo di punta della fiction Rai – dalle sue opere sono tratti anche I ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 21 febbraio 2021)DeDefa poker, ma non in Rai: il quarto personaggio nato dalla sua penna, ovvero l’ex Agente dei Servizi SegretiMorozzi, sarà anch’esso protagonista di una fiction che, stando a quanto dichiarato dall’autore, dovrebbe andare in onda su Sky o Netflix. Pericolo scampato, dunque: qualche tempo fa lo scrittore si era augurato proprio questo “sennò mi mettono in prigione. Credo di essere l’unico autore al mondo che ha tre serie tv su un network nazionale“. La prima stagione di Mina Settembre si è conclusa domenica su Rai 1 con l’ennesimo successo Auditel e il lunedì sera tocca al Commissario Ricciardi, altrettanto amato dal pubblico; successi che hanno reso Deuomo di punta della fiction Rai – dalle sue opere sono tratti anche I ...

